شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: التنسيق مع الإسكان لمتابعة المناسيب أمام محطة مياه شرب السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم الجمعة بزيارة لمحافظتى الاسماعيلية والسويس لتفقد حالة الرى وتطهيرات الترع بنطاق المحافظتين فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة بمختلف المحافظات ، وللإطمئنان على حالة الرى خلال فترة أقصى الإحتياجات .

وتفقد سويلم يرافقه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس موقع كوبرى السنوسي القديم الجارى إزالته على ترعة السويس بالكيلو 74.00 حيث وجه بسرعة إزالة الخوازيق الخاصة بالكوبري القديم داخل القطاع المائي للترعة ، والتنسيق بين أجهزة الرى والمحافظة لإزالة كافة التراكمات من داخل القطاع المائي و رفع النواتج من على الجسر لعدم إعاقة الحركة المرورية على الطريق المجاور للترعة .

كما وجه بالتنسيق بين أجهزة الرى والمحافظة لتعريف المزارعين بجداول المناوبات وتطبيقها ، ومتابعة أجهزة الرى لإلتزام المزارعين بمواعيد المناوبات المقررة ، مع التوجيه بإزالة أى وحدات رفع أو مواسير مخالفة على الترع .

كما وجه سويلم بمتابعة أجهزة الرى بالمحافظة لكافة الأراضى ذات التربة الرملية التى تروى بالغمر بالمخالفة وعمل محاضر مخالفة وتبديد مياه لهذه الأراضى .

كما وجه بالتنسيق الدائم بين اجهزة وزارتى الرى والإسكان والمحافظة فيما يخص مناسيب المياه أمام محطة مياه شرب السويس للتأكد من استيفاء المناسيب المطلوبة أمام المحطة .

و تفقد سويلم موقف التطهيرات على ترعة الإسماعيلية و وجه سويلم بسرعة نهو كافة اعمال التطهيرات علي الترعة ، والتوجيه بتركيب صاولة فاصلة بين ادارتى رى القليوبية والإسماعيلية لحجز ورد النيل على أن يتم تنفيذ الصاولة بالتشغيل الذاتي بمعرفة الإدارة المركزية للصيانة الوقائية .

كما تم التطرق لموقف تجربة الإستفادة من ورد النيل من خلال إستخدامه فى عمل سماد كمبوست ، حيث وجه الدكتور سويلم بتقييم التجربة الجارى تنفيذها للنظر فى تكرارها حال نجاحها .



