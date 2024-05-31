شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة: صادراتنا الزراعية بلغت 7.5 مليون طن بـ 3.7 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور أسامة الليثي سكرتير عام الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC ومرافقيه من مقر الاتفاقية بمنظمة الأغذية الزراعة للأمم المتحدة FAO بروما بزيارة الحجر الزراعى المصري لعقد اجتماعا مع الدكتور سعد موسي المشرف على الحجر والعلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة للتباحث حول قيام الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بدعم الحجر الزراعي و تعزيز قدرات الصحة النباتية المصرية في اطار دعم برنامج الصحة النباتية الافريقي ال APP والذي تم اطلاقه من مصر سبتمبر الماضي، وخلال المباحثات ناقش الطرفان حول خطط العمل المستقبلية وكيفية استخدام تكنولوجيا المعلومات والرقمنة في عمليات مسح ومراقبة الافات الحجريه.

كما قام الوفد بزيارة لاحد أكبر المزارع التصديرية حيث تم الاطلاع علي دور الحجر الزراعي في تكويد المزارع التصديرية ومراقبة الافات و الاطلاع علي افضل الممارسات الزراعية الخاصة بعنب المائدة والتمور المصرية.

وفي نهاية اللقاء قام الطرفين بتقديم الشكر والتأكيد علي ضرورة تعزيز الدور الريادي لمصر في مجتمع الصحة النباتية الدولي والمشاركة الفاعلة لمصر في إجتماعات هيئة تدابير الصحة النباتية بمنظمة الاغذية والزراعة الفاو بالعاصمة الايطالية روما في ابريل الماضي والذي ضم نحو 185 دولة عضو من الأطراف المتعاقدة بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ،

الجدير بالذكر أن وفد الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات كان قد قام بزيارة الى مصر لتعزيز سبل التعاون التقى خلالها مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كما قام وفد الاتفاقية بزيارة إلى كل من مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس ومعهد بحوث وقاية النباتات وذلك للتعرف علي إمكانيات ومتطلبات تلك الجهات لدعم نظام الصحة النباتية المصري، حيث أشاد ممثلي الاتفاقية بدور تلك الجهات في ظل التعاون مع الحجر الزراعي المصري وعلي ضرورة كونها نموذجا لباقي الدول الافريقية .

أوضحت وزارة الزراعة أن مصر من الدول الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والملتزمة بتطبيق معايير الصحة والصحة النباتية الامر الذي ساهم في زيادة صادرات مصر الزراعية حيث وصل لنحو 7.5 مليون طن وبما يعادل نحو 3.7 مليار دولار.