شكرا لقرائتكم خبر عن المكتب الإعلامى بغزة: أكثر من 98% من مخابز القطاع توقفت عن العمل بسبب الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المكتب الإعلامي بغزة أن أكثر من 98% من مخابز القطاع توقفت عن العمل بسبب نفاد غاز الطهي وأكثر من 700 بئر توقفت بالقطاع عن العمل بسبب استهداف الاحتلال ومنعه إدخال الوقود للقطاع، وفق ما نقلت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقال المكتب الإعلامي بغزة: نحمل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية مسؤولية تداعيات الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.