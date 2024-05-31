حزب الله: استهداف موقع البغدادى الإسرائيلى بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الله اللبناني استهداف موقع البغدادي الإسرائيلي بصواريخ بركان وتحقيق إصابات مباشرة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.