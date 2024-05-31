شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يبحث التعاون مع رئيس مجموعة هندسة الطاقة الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها لقاء الرئيس السيسي، اليوم، بالعاصمة الصينية بكين، مع "سونج هايليانج"، رئيس مجلس إدارة مجموعة هندسة الطاقة الصينية "تشاينا إينرجي"، وعدد من كبار قيادات الشركة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة الصينية بكين، مع "سونج هايليانج"، رئيس مجلس إدارة مجموعة هندسة الطاقة الصينية "تشاينا إينرجي"، وعدد من كبار قيادات الشركة.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "زينج شوي شوان" رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية "سيسك" يرافقه كبار مسئولي الشركة، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها الرئيس إلى الصين. أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح 9 مساجد اليوم الجمعة 31 / 5 / 2024، منها 6 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 992 مسجدًا، منها 773 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و219 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى الجمعة 31 / 5 / 2024م عدد 12014 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و419 مليون جنيه. وزارة الأوقاف تفتتح 9 مساجد منها 6 إحلالًا وتجديدًا و3 صيانة وتطويرًا

تشغل هيئة السكة الحديد، غدا السبت، قطارات ثالثة مكيفة من القاهرة للإسكندرية يوميا، بمناسبة بدء فصل الصيف.

تشيع، اليوم، جنازة السيدة نوال محمد أحمد، والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، على أن يتم الدفن بمقابر طريق الفيوم. تحتفل الكنيسة يوم السبت بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر فى الأول من شهر يونيو المقبل، وتقيم قداسات عشية العيد مساء اليوم الجمعة الساعة 5 مساء، وبدأت رحلة مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذى كان مزمع قتل السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى السيدة مريم العذراء فى المنام، وقال لها قومى وخذى الصبى واذهبى به إلى مصر لأن هيرودس مزعم قتله. قال رئيس الوزراء السلوفينى روبرت جولوب، إن "سلوفينيا تنضم إلى قائمة الدول التي تعترف بـ الدولة الفلسطينية"، مشيرا إلى أنه يجب أن يوافق أيضا البرلمان على هذا القرار. "لقد حان الوقت".. رئيس وزراء سلوفينيا يعترف بدولة فلسطين كنائس مصر تصلى قداسات عشية عيد دخول العائلة المقدسة مصر مساء اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة، بداية موجة حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. يواصل منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني للفراعنة، تدريباته اليوم الدمعة، لليوم الرابع على التوالي منذ انطلاق المعسكر الثلاثاء الماضي، في إطار الاستعداد لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو المقرر لهما يومي 6 و10 يونيو المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026. منتخب مصر يواصل تدريباته فى اليوم الرابع للمعسكر استعدادا لبوركينا فاسو

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