شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث الفلزات يبحث تعزيز التعاون الدولى فى مجال الطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، على تطبيق مبدأ المرجعية الدولية ضمن مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي، وتعظيم جهود التعاون مع المؤسسات التعليمية والبحثية الدولية فى المشروعات البحثية المعنية بمجالات التنمية المختلفة، وتحقيق رؤية الدولة 2030.

وفى هذا الإطار، أوضح دكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، أن المركز نظم عددًا من الزيارات العلمية لزيادة التعاون الدولى، وتبادل المعرفة والخبرات فى مجال البحث العلمى.

حيث استقبل مركز بحوث وتطوير الفلزات وفدًا من معهد تكنولوجيا الأغشية بإيطاليا، ضمن المشروع الثنائى الممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، وأكاديمية العلم الإيطالية.

تضمنت الزيارة عقد ورشة عمل حول "تنقية مياه الصرف" للباحث الرئيسى د. حمدى مأمون عبد الغفار، الباحث بقسم المعالجة الكيميائية والكهربية _معهد تكنولوجيا الخامات.

وجاءت بهدف؛ تبادل الخبرات بين الجانبين فى استخدام الأغشية غير العضوية والبوليمرية المخصصة لتنقية مياه الصرف الصحى، وتناولت المناقشات إجراء أنواع جديدة من تصنيع الأغشية وتوصيفها وتقييم الأداء على وجه الخصوص، وكذا تطوير فئة جديدة من الأغشية الهجينة المرنة (العضوية/ غير العضوية) التى يمكن استخدامها فى معالجة المياه،.

واستعرضت الورشة إمكانية أن توفر الأغشية المطورة حديثًا أداءًا فائقًا من حيث المقاومة الكيميائية والحرارية والميكانيكية مقارنة بالأغشية البوليمرية التقليدية، وكذا تفوقها فى المرونة العالية والنفاذية وقدرة الفصل.

واستقبل المركز زيارة علمية ضمن تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة د. ساجد قسم الهندسة الكيميائية والبترولية بالجامعة، وحضور د. محمد رشاد عميد معهد المواد المتقدمة، ود. أحمد مرتضى السمان رئيس قسم المواد الإلكترونية، استهدفت الزيارة مناقشة التعاون المشترك فى أبحاث الخلايا الشمسية.

وناقش الطرفان وضع تقنين للتعاون فى تكنولوجيا أبحاث الخلايا الشمسية بين الجانب المصرى والإماراتى، فى ضوء النتائج العلمية التى حققها المركز فى مجال خلايا البيروفسكايت، حيث يعد المركز "الأول" إفريقيا فى هذا المجال، وتم الاتفاق على سلسلة من الزيارات لتعزيز التعاون البحثى والتطوير المشترك لأبحاث الخلايا الشمسية.

واستقبل المركز وفدًا من جامعة العلوم والتكنولوجيا "معهد الهندسة التكنولوجى" بجمهورية الصين؛ لبحث التعاون فى مجال استخدام الذكاء الاصطناعى فى الصناعات الميتالورجية، وبالأخص صناعة الصلب المنتج باستخدام أفران القوس الكهربى، ضمن الترتيب لتوقيع اتفاق تعاون يشمل من الجانب المصرى؛ مركز بحوث وتطوير الفلزات من الجانب البحثى، ومعهد التبين للدراسات المعدنية، ومن الجانب الأكاديمى كلية الهندسة جامعة السويس، ومن الجانب الصناعى شركة المراكبى للصلب.

وأشار د. غياض إلى أن هذا التعاون يستهدف الاستفادة من خبرة الجامعة الصينية كجامعة متخصصة فى صناعة الصلب، وعمل مشاريع بحثية مشتركة فى مجال الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أنه تم عقد لقاءات مشتركة عبر تقنية زووم، وحتى تنظيم الزيارة العلمية للوفد والتى تضمنت محاضرة تعريفية بالإمكانات العلمية والبحثية والبشرية للمركز، وجولة تعريفية بالأقسام والوحدات المختلفة وما تشمله من إمكانات علمية ومعدات تكنولوجية، وكذا استعراض المشروعات البحثية الصناعية المشتركة التى قام بها المركز مع شركاء من الصناعة المصرية من بينهم؛ شركة سيناء للمنجنيز، وشركة السبائك الحديدية، وشركة الدلتا للصلب، وشركة اليايات المصرية.

كما استعرض الجانب الصينى إمكانات جامعة العلوم والتكنولوجيا التى تحتل مرتبة متميزة فى التصنيفات العالمية، وأبدى الوفد الصينى إعحابه بقسم تكنولوجيا الصلب والسبائك المعدنية، وتم بحث كيفية الاستثمار فى الإمكانيات التى يمتلكها القسم من خلال التعاون المشترك بين الجانبين.

شارك فى زيارك الوفد الصينى من قسم تكنولوجياالصلب والسبائك المعدنية؛ د. ممدوح عيسى، ود. هدى الفرماوى، ود. عزة محمد أحمد رئيس القسم، وكذا د. سعيد نبيل القائم بأعمال عميد معهد الفلزات، ود. حسام أحمد، ود. محمد كمال، ود. إيمان الشرقاوى قائم بأعمال رئيس قسم التشكيل اللدن.