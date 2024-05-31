شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى الفلسطينى: تدمير أكثر من 1000 منزل فى منطقة مخيم جباليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدفاع المدني الفلسطيني، منذ قليل، أن أكثر من 1000 منزل دمر في منطقة مخيم جباليا بشمال قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة مبنى في منطقة المطلة إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من جنوب لبنان.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.