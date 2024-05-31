الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى والدة وزيرة الثقافة

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القاهرة - سامية سيد - نعت الشركةُ المتحدةُ للخدماتِ الإعلاميةِ ببالغِ الحزنِ والأسى السيدةُ نوالْ محمدْ أحمدْ والدةَ الدكتورةِ نيفينْ الكيلاني وزيرةَ الثقافةِ

وتقدمت الشركة المتحدةُ للخدماتِ الإعلاميةِ والعاملينَ في قنواتها الإعلاميةِ وإصداراتها وشركاتها، بخالصٍ العزاءِ لمعالي وزيرة الثقافةِ ، داعينَ المولى - عزَ وجلَ - أنْ يتغمدَ الفقيدةَ برحمتهِ وغفرانهِ ويرزقها الفردوسَ الأعلى ، ويلهمَ أسرتها ومحبيها الصبرَ والسلوانَ.