شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: انفجار مسيرتين لحزب الله عند الحدود الشمالية دون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي انفجار مسيرتين لحزب الله اللبناني عند الحدود الشمالية دون إصابات، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.