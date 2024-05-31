شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: البلاد تتأثر بكتل هوائية حارة والعظمى بالقاهرة تصل لـ38 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى أنه بداية من اليوم تتأثر البلاد بكتل هوائية حارة تؤثر على جميع أنحاء البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة 34 درجة، وترتفع تدريجيا حتى نهاية الأسبوع لتصل على القاهرة إلى 38 درجة.

ويشهد اليوم الجمعة، بداية موجة حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23، ومطروح العظمى 36 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 29.