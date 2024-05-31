شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلى: 42% فقط من ضباط الجيش يريدون الاستمرار فى الخدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية في خبر عاجل، منذ قليل، بأن 42% فقط من ضباط الجيش يريدون الاستمرار في الخدمة بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة، حسبما نقلت قناة القاهرة الاخبارية.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.

ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.