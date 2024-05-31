شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غداً 17 رحلة جوية لنقل الحجاج إلى الأراضى المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارً للجسر الجوى الذى سيرته مصر للطيران الناقل الوطني لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة، تسير الشركة غداً السبت 17 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام.

وتنظم الرحلة 11 رحلة القاهرة - جدة، 5 رحلات القاهرة- المدينة المنورة، 1 رحلة القاهرة - الطائف 3 رحلات كوناكري - المدينة، 2 رحلات باماكو - المدينة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة وتضامن الوادى الجديد وجنوب سيناء والمينا وحجاج قرعة الفيوم والوادى الجديد والشرقية وجنوب وشمال سيناء و القاهرة وكفر الشيخ والترانزيت وحجاج باماكو وكوناكري.

وأعلنت شركة مصر للطيران، إرشادات للحجاج المسافرين من المطارات المصرية إلى الأراضي المقدسة، لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وقالت شركة مصر للطيران إنه حرصاً علي راحة حجاج بيت الله الحرام، يرجي اتباع إرشادات السفر التالية:

- في رحلة الذهاب ضرورة الوجود في المطارات المصرية قبل موعد السفر بأربع ساعات.

- فى رحلة العودة ضرورة الوجود في مدينة الحجاج بجدة قبل موعد السفر بست ساعات، وفي مطار المدينة المنورة قبل موعد السفر بست ساعات.

- يسمح بحقيبتين لا يزيد وزن الواحدة عن 23 كجم ، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وسوف يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقداً.

- يسمح بعبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم).

- يمنع نهائياً اصطحاب الأجولة القماش والزكائب.

- ضرورة الالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة.



