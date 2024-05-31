شكرا لقرائتكم خبر عن سر المادة القاتلة.. سفاح التجمع يكشف مفاجأة جديدة أمام جهات التحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت التحقيقات الجارية مع "كريم.م" المُلقب بـ سفاح التجمع، والمتهم بإنهاء حياة 3 فتيات عقب ممارسة الرذيلة معهن وتعذيبهن وإجبارهن على تناول المواد المخدرة، عن مفاجأة جديدة.

وتبين من أقوال واعترافات المتهم أمام جهات التحقيق فى القضية رقم 296 لسنة 2024 إدارى الجنوب ثان بورسعيد أن سفاح التجمع كان يعطى ضحاياه مادة "الآيس" المخدرة ثم يعطى لهن عقارا يسمى "كوباتيكس" وهو بحسب أقواله عقار يحتوي على مادة تتفاعل مع مخدر الآيس عندما يعطيه لضحاياه تتسبب فى رفع نسبة تأثير "الآيس" عليهن، وبالتالى يُسهل من عملية تنفيذ جرائمه.

وأعلنت النيابة العامة المصرية، فى بيان لها، عن تلقيها إخطارًا يوم 16 مايو 2024 بالعثور على جثمان سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، وعقب اتخاذ الإجراءات اللازمة توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطى المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

وأضافت أنه بضبط وإحضار المتهم أقر فى التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة، وتعاطى المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه، كما أشارت النيابة إلى أنه باستكمال التحقيقات وفحص وتفريغ هاتفى المتهم أقر بواقعتين آخرتين ألقى جثتيهما نطاق محافظة الإسماعيلية وفى التجمع الأول.

وأكدت النيابة العامة أنه جارٍ استكمال التحقيقات التى لم تسفر حتى الآن عن ثبوت ارتكاب المتهم لوقائع قتل أخرى بخلاف الثلاث وقائع التى أُعلن عنهم، وكُلفت جهات البحث بالتحرى عن ذلك.

ومن المنتظر فى حالة عدم صدور قرار إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات المختصة عرضه على قاضى التجديد فى يوم 4 يونيو المقبل عقب انقضاء فترة الحبس الصادر بها قرار من جهات التحقيق من قبل، والتى كانت 15 يومًا.