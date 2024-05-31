شكرا لقرائتكم خبر عن طقس غد.. ارتفاع بالحرارة على كل الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، واضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس ، وسرعة الرياح من 40: 60 كم وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28.