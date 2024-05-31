شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم الآن عن نتيجة الصف الثالث الإعدادى بالجيزة مجانا برقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، الاستعلام عن نتيجة العام الدراسي 2023/2024، مجانًا الآن، من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك حسب ما أكدت محافظة الجيزة.

وأوضحت المحافظة أنه يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الدخول على رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اضغط هنا…

ثم اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية، وكتابة رقم الجلوس بدون أي مقابل.

واعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أمس الخميس، نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح بلغت 87.5%.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 87.05%، إذ بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 96.97 % كما جاءت نسبه النجاح بمرحلة اتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94.29% ولمدارس المكفوفين 100%.

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية اعتبارًا من الأحد 2 يونيو، ولمدة خمسة عشر يومًا.

وأشارت إلى أن التسجيل يتم برقم الجلوس والرقم القومي لتحديد موعد الاطلاع من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الرابط التالى:

‏http://pre.gizaedu.net/asp/tazlomat/StudentEditlist.asp