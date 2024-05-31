شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران تنظم ورشة عمل حول "موازنة البرامج" بالتعاون مع المالية والتخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الطيران المدني بالتنسيق والتعاون بين كل من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة عمل حول " إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء" وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر ديوان عام وزارة الطيران المدني بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر من جانب وزارة المالية المحاسب محمد جمال السبكي مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء، ووائل فتحى المدير التنفيذي لوحدة موازنة البرامج والأداء، ومشهور إبراهيم الخبير الإقتصادي بوحدة خطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية، بحضور قيادات من وزارة الطيران المدني وصندوق دعم وتطوير الطيران والهيئة العامة للأرصاد الجوية والمختصين من كافة الادارات المعنية بالإدارات المالية والتخطيط الاستراتيجي وتقييم الأداء والتطوير المؤسسي.

وافتتح فعاليات ورشة العمل المحاسب محمد جمال السبكي مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة موازنة البرامج والأداء؛ حيث قدم الشكر لوزارة الطيران المدني على جهود التعاون الداعمة والتنظيم لإنعقاد ورشة العمل الحالية ، فضلًا عن تقديم كافة أوجه التنسيق التام مع الوزارات المعنية بهذا الشأن، كما تم تقديم عرض توضيحي تم خلاله استعراض ماهيه وخصائص موازنة البرامج والأداء بالإضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات الهامة حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية نحو تطبيق وإعداد موازنة البرامج والأداء.

وشملت فعاليات الورشة إجراء عدة مناقشات وتبادل الرؤى حول أهمية موازنة البرامج والأداء داخل الوحدات الإدارية حيث يهدف برنامج عمل الحكومة إلى رفع كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق الحكومي، هذا إلى جانب أهمية اتخاذ خطوات فعلية على أرض الواقع نحو التطبيق الكامل لموازنه البرامج والأداء؛ حيث إنها تعد إحدى أدوات الإصلاح الإقتصادي في موازنة الدولة.

وفي الإطار نفسه، حاضر بالورشة أيضا مشهور إبراهيم الخبير الإقتصادي بوحدة خطة البرامج والأداء بوزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية؛ حيث أشار إلى أهمية قانون التخطيط العام للدولة رقم( 18) لسنة 2022، كما تم تسليط الضوء على دور وزارة الطيران في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وآلية دمج منهجية البرامج والأداء في المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة المشروعات الإستثمارية ومراجعتها وفقًا للخطة الإستراتيجية.

وأكدت ورشة العمل على ضرورة مراجعة الإلتزام المؤسسي بالسياسات واللوائح والبرامج والإجراءات المعتمدة في ضوء رؤية مصر 2030، وكذا تعليمات السلطة المختصة وجهات الاختصاص، هذا إلى جانب مراجعة الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للوحدات التنظيمية للتأكد من مدى فعالياتها؛ مؤكدين أن تطبيق موازنة البرامج والأداء يُعد بمثابة إدخال فكر وتحدى جديد سيصل بالجهاز الإداري للدولة إلى أعلى معدلات التميز في الأداء.

وفي ختام ورشة العمل تم التأكيد على ضرورة صياغة مؤشرات الأداء بالإتفاق بين جميع الهيئات والكيانات التنظيمية بالدولة المصرية لوضع برامج تتماشي مع رؤية الدولة المصرية 2030، هذا بالإضافة إلى أن هذه الورشة تُعد بداية لسلسلة أخري متتالية من البرامج التدريبية والتي من المخطط إنعقادها خلال الفترة المُقبلة في إطار التعاون والتنسيق الفعال بين وزارة الطيران المدني وكلا من وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية وصولا إلى التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء بما يُحقق كفاءة وفعالية الأداء بوزارة الطيران المدني وجميع الجهات التابعة.

ورشة عمل حول إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء

ورشة عمل حول إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء

ورشة عمل حول إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء