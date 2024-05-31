شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن فى أسبوع.. استمرار تفويج حجاج الجمعيات إلى السعودية حتى 9 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي تقريرها الأسبوعي بالإنفوجراف والفيديو، حيث تستعرض من خلاله الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 25 مايو إلى 30 مايو

2024 ونستعرض أبرزها في التقرير التالي:



- القباج تتوجه بالتهنئة لبنت دمياط إيناس الجبالي بطلة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي وتؤكد تعهد الوزارة بدعم ذوي الإعاقة في التمكين والدمج

- برنامج وعي للتنمية المجتمعية يطلق تدريباته لرائدات مطروح والمناطق الحدودية على سبل التغذية السليمة تحت مظلة برنامج "الألف يوم الأولى" بالتعاون مع المعهد القومي للتغذية والبرنامج العالمي للأغذية

- وحدات التضامن بالجامعات تطلق سلسلة حملات توعوية للطلاب حول الخدمات الاجتماعية والشمول المالي

- الهلال الأحمر المصري يقدم خدمات للمصابين الفلسطينيين والمرافقين تشمل توزيع حقائب النظافة الشخصية، والملابس، وتقديم خدمات الدعم النفسي، وإعادة الروابط الأسرية

- حملة "هنوصلك" لتسجيل ذوي الإعاقة في قاعدة بيانات موحدة واستخراج بطاقات خدمات متكاملة تنجح في تنظيم 1,723 حملة على مستوى 894 قرية في 23 محافظة

- وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي برئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف بحث سبل تعزيز التعاون في مجال إقامة المجمعات الإنتاجية وربطها بسلاسل القيمة والاقتصاد التضامني

- للتوسع في الرعاية البديلة الأسرية وشبه الأسرية.. التضامن الاجتماعي تطلق سلسلة تدريبات حول ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة للعاملين بإدارات الأسرة والمرأة والدفاع الاجتماعي في 17 محافظة



- القباج تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية لاعتماد اللوائح الخاصة بعمل الصندوق وإطلاق منتجات إقراض متنوعة قبل منتصف العام 2024

- وتشهد احتفالية تخريج الدفعة الأولى من مدربي رعاية الطفولة بمراكز خدمات الأسرة والطفولة المبكرة، وتؤكد على أهمية إعداد اعتماد مقدمي الخدمة بدور الحضانة لضمان التطور الشامل والآمن للأطفال أقل من 4 سنوات

- صندوق دعم مشروعات منظمات المجتمع المدني ينتهي من هيكلته الداخلية ووضع خطته الاستراتيجية والتنفيذية، ويستعد لإطلاق قائمة من المشروعات مع بداية العام المالي الجديد

- التضامن الاجتماعي تؤكد على وجوب الكشف الطبي المميكن لذوي الإعاقة، وتهيب بجميع المسئولين عدم قبول تقارير طبية يدوية تعزيزاً لحوكمة استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة

- الهلال الأحمر المصري ينظم عدداً من القوافل الطبية تحت مظلة مشروع "سوا"، ويقدم خدمات صحية لإجمالي 2800 في 4 مناطق بالقاهرة الكبرى

- القباج تشهد انطلاق فعاليات الأسبوع الوطني للتنمية المستدامة في نسخته العاشرة فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي.. وتعلن عن استعداد الوزارة لتمويل المبادرات التنموية التي تقدمها منظمات المجتمع المدني



- وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل وزير التنمية المحلية لمناقشة سبل الشراكة في مبادرة توطين صناعة الحرير بجمهورية مصر العربية

- الوزارة تفتتح النسخة الأولى من برنامج "رحلة التميز النسائي" بهدف تنمية مهارات المرأة العاملة بوزارة التضامن الاجتماعي



- وزارة التضامن الاجتماعي تسلم مجموعة من مراكب ومستلزمات الصيد بمحافظة أسيوط ضمن مبادرة "بر أمان" للصيادين وأسرهم

- وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح فعاليات التدريب المتقدم على منظومة الشكاوى لتنمية قدرات قيادات الوزارة وتحسين جودة منظومة الشكاوى وتؤكد على أهمية تحسين الخدمة وسرعة الرد على شكاوى المواطنين



- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع مغادرة أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة، واستمرار التفويج حتى 9 يونيو المقبل وتوجه بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

- القباج توجه بفتح فروع بنك ناصر الاجتماعي استثنائيًا غدا السبت لصرف معاشات شهر يونيو تيسيراً على أصحاب المعاشات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك

- توقيع اتفاقية تعاون بين التضامن الاجتماعي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لتنفيذ 2500 مشروع تمكين اقتصادي لصغار المزارعين وللنساء بمحافظة المنيا لتحسين سبل العيش وتعظيم الأمن الغذائي بالمجتمعات الريفية.

- صندوق مكافحة الإدمان يصل بأنشطته إلى حلايب وشلاتين بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" لرفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة

- وزيرة التضامن الاجتماعي تتابع توسعات مشروعات صندوق "عطاء" في التأهيل المرتكز على المجتمع لذوي الإعاقة بكافة أنواعها للفئة العمرية من سن يوم إلى 18 عاماً

- وتوجه فريق التدخل السريع بسرعة الاستجابة للمسنين المرضى الذين يقيمون بمفردهم بصفة خاصة، ووجوب متابعتهم ونقلهم لدور رعاية إن لزم الأمر حرصاً على حمايتهم في أماكن آمنة

- برنامج المساعدات الاجتماعية يضاعف المساعدات النقدية الوقتية للأسر الأولى بالرعاية في انتظار موافقات وتفعيل مرحلة جديدة من قبول مستفيدي تكافل وكرامة

- برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية يطلق المرحلة الثانية من تدريباته تحت مظلة برنامج تنمية الأسرة، وبرنامج "أسرة" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقرى محافظات سوهاج وأسيوط والشرقية والفيوم

- انطلاق فعاليات النسخة الثانية لهاكاثون (مسابقة) فودافون للذكاء الاصطناعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئة العمل بالشراكة مع صندوق عطاء بمشاركة 20 فريق للتصفية وتصعيد الفرق الفائزة.