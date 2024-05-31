شكرا لقرائتكم خبر عن الطالب زياد من أوائل الشهادة الإعدادية بالجيزة: اجتهدت طول السنة وحلمى أدخل كلية الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرحة كبيرة شهدها منزل الطالب زياد حمدي محمد سالم عويس، الطالب بمدرسة صول الإعدادية المشتركة، التابعة لإدارة أطفيح التعليمية، بعد تتويجه ضمن أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024 بمحافظة الجيزة.

وعبر "زياد" عن سعادته البالغة بنجاحه وتميزه وحصوله على الدرجات النهائية بامتحانات الشهادة الإعدادية بمجموع 280 درجة، مؤكدًا: "حاجة كبيرة إني أكون الأول على مستوى المحافظة".

وقال إنه كان يتوقع حصوله على الدرجات النهائية لما بذله من مجهود طوال العام الدراسي، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لم يتمالك نفسه من الفرحة فور رؤية اسمه في كشوف أوائل المحافظة.

وتابع أن نجاحه بتفوق جاء بعد مجهود كبير على مدار العام الدراسي بمساعدة ودعم وتشجيع والديه وتهيئة الجو المناسب له خلال الدراسة وفترة الامتحانات، مؤكدًا أنه دومًا من المتفوقين وأوائل المدرسة.

وأشار إلى أن ما ساعد في تفوقه وحصوله على الدرجات النهائية أنه كان ينظم وقته ويذاكر دروسه ويتابعها أولًا بأول، ولا يراكم شيئًا عليه، مؤكدًا أنه سيحافظ على تفوقه حتى يحقق حلمه في الالتحاق بكلية الطب، قدوة بالدكتور مجدي يعقوب.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد، أمس الخميس، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسى الثانى).

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 87.05%، إذ بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبًا وطالبة، حصل 721 طالبًا وطالبة منهم على الدرجات النهائية فى الامتحانات.