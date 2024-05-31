شكرا لقرائتكم خبر عن 60 شهيدا و280 مصابا فى غارات إسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلية، ارتكبت في اليوم الـ238 من عدوانها على قطاع غزة 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدا و280 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت فى بيان اليوم الجمعة، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وكشفت الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36284 شهيدا و82057 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.