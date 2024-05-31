الداخلية تكشف كواليس فيديو التحرش بفتاة الذي أثار الجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان فتاة توثق لحظة تحرش سائق بها أمام قاعة أفراح بطريق السويس.

بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب المشار إليه وتبين إنها (طالبة جامعية - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) وبسؤالها أقرت بأنها حال تواجدها أمام إحدى قاعات الأفراح بطريق السويس بمحافظة القاهرة فوجئت بتوقف (المشكو في حقه "قائد السيارة") أمام القاعة وطلب منها استقلال السيارة صحبته وقام بارتكاب أفعال خادشة للحياء.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (موظف - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة ) والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.