أخبار مصر.. الحكومة تنفى تقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على بطاقة التموين

افتتحت وزارة الاوقاف 9 مساجد اليوم الجمعة 31 / 5 / 2024، منها 6 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 992 مسجدًا، منها 773 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و219 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى الجمعة 31 / 5 / 2024م عدد 12014 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و419 مليون جنيه.

تحت رعاية رئيس الجمهورية وتزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، تم إطلاق فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد اعتبارا من الأول من يونيو ولمدة شهر لتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة. انطلاق المرحلة 26 من مبادرة كلنا واحد غدا برعاية الرئيس السيسي.. فيديو