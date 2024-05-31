شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى تقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على بطاقة التموين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى يبحث مع رئيس مجموعة هندسة الطاقة الصينية التعاون المشترك
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة الصينية بكين، مع "سونج هايليانج"، رئيس مجلس إدارة مجموعة هندسة الطاقة الصينية "تشاينا إينرجي"، وعدد من كبار قيادات الشركة.
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "زينج شوي شوان" رئيس الشركة الصينية العامة للهندسة المعمارية "سيسك" يرافقه كبار مسئولي الشركة، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها الرئيس إلى الصين.
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص حصة المواطن من الخبز المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.
افتتحت وزارة الاوقاف 9 مساجد اليوم الجمعة 31 / 5 / 2024، منها 6 مساجد إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 992 مسجدًا، منها 773 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و219 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى الجمعة 31 / 5 / 2024م عدد 12014 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 18 مليارًا و419 مليون جنيه.
تحت رعاية رئيس الجمهورية وتزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، تم إطلاق فعاليات المرحلة السادسة والعشرين من مبادرة كلنا واحد اعتبارا من الأول من يونيو ولمدة شهر لتوفير كافة أنواع السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.
تشغل هيئة السكة الحديد، غدا السبت، قطارات ثالثة مكيفة من القاهرة للإسكندرية يوميا، بمناسبة بدء فصل الصيف.
يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة، الاستعلام عن نتيجة العام الدراسي 2023/2024، مجانًا الآن، من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك حسب ما أكدت محافظة الجيزة.
استمرارً للجسر الجوى الذى سيرته مصر للطيران الناقل الوطني لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة، تسير الشركة غداً السبت 17 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله الحرام.
أكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، رفض بلاده أي قيود إسرائيلية لنشاط قنصليتهم فى القدس ردا على اعتراف مدريد بدولة فلسطين، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.
قال رئيس الوزراء السلوفينى روبرت جولوب، إن "سلوفينيا تنضم إلى قائمة الدول التي تعترف بـ الدولة الفلسطينية"، مشيرا إلى أنه يجب أن يوافق أيضا البرلمان على هذا القرار.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، استمرار الموجة شديدة الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
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