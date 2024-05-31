شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: بايدن أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة والأقل كفاءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إن قاضى المحاكمة منع أحد الشهود الإدلاء بشهادته والأمر ذو أبعاد سياسية ولا علاقة له بالقضية، مضيفا أن بايدن هو أسوأ رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة والأقل كفاءة.

وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن المحاكمات التى أتعرض لها تستهدف منعى من استكمال الحملة الانتخابية، لافتا إلى أنه دفع الأموال لأحد الأشخاص وفقا لاتفاقية قانونية ولم يرتكب أى جريمة.

وتابع ترامب أن بعض الأشخاص يتسببون فى إحداث مشاكل لمنعى من استكمال الانتخابات.