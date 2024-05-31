شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة فى 50 سؤالا.. بث مباشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم تليفزيون ”الخليج 365”، بثًا مباشرًا للمراجعة النهائية لمادة الجغرافيا، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة 2024، التي تنطلق مطلع الشهر المقبل، وتستمر حتى 20 يوليو 2024.

يأتي ذلك ضمن المراجعات النهائية، التي يقدمها تليفزيون ”الخليج 365”، على مواد الثانوية العامة الدراسية بمختلف فروعها (أدبي – علمي)؛ لمساعدة الطلاب على الإلمام بالمناهج الدراسية بشكل سريع ومبسط، والتدريب على شكل أسئلة الامتحان، وذلك بالاستعانة بكبار الخبراء ومعلمي المواد في وزارة التربية والتعليم.

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وتغطي المراجعة النهائية لمادة الجغرافيا، 50 سؤالًا استرشاديًا هامًا على مختلف فصول المادة، يستطيع من خلالها الطلاب الإلمام بالمنهج الدراسي بشكل سهل وبسيط، والتدريب على نماذج أسئلة الامتحان وطريقة الحل النموذجية.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أنه لا تغيير فى امتحانات الثانوية العامة عن العام الماضى، موضحة أن الأسئلة ستكون بنفس مواصفة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الماضى، كما أن الاختبار يعقد ورقيًا بالكامل سواء للأسئلة الاختيارية أو المقالية ولن يتم السماح للطالب بدخول اللجان الامتحانية بالتابلت.