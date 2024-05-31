شكرا لقرائتكم خبر عن سيف يحصد الدرجة النهائية بالشهادة الإعدادية بالجيزة ويؤكد: قدوتى والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الطالب سيف مدحت جميل عبد الوهاب، طالب بإدارة كرداسة التعليمية، عن سعادته البالغة كونه أحد أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، وذلك بحصوله على الدرجات النهائية بالامتحانات، بمجموع درجات 280 درجة.

وقال "سيف" إنه بذل مجهودًا كبيرًا طوال العام الدراسي ليحقق حلمه وحلم أسرته في الحصول على الدرجات النهائية بامتحانات الشهادة الإعدادية ويكون الأول على مستوى المحافظة، مؤكدًا لـ"الخليج 365": "ذاكرت واجتهدت وعملت اللي عليا والحمدلله بفضل ربنا قدرت أحقق هدفي وافرح بابا وماما، كنت دايمًا من الأوائل على مستوى المدرسة، وكان نفسي أحقق ده على مستوى الإدارة والمحافظة".

وأشار إلى أن سر تفوقه الدراسي، المثابرة والتركيز وتنظيم وقت المذاكرة ومتابعة دروسه أولًا بأول دون تحديد مقدار معين من الساعات للمذاكرة يوميًا، إذ كان يقسم المواد الدراسية على أيام الأسبوع، ويخصص لليوم الواحد ثلاثة مواد دراسية، موجهًا الشكر لأسرته، لدعمها وتشجيعها الدائم له للتفوق والحصول على أعلى الدرجات: "والدي هو قدوتي، وأسرتي هي السند والضهر والسبب الأساسي في تفوقي".

وعن أحلامه، أكد "سيف" مواصلة سعيه واجتهاده لتحقيق حلمه في الالتحاق بكلية الطب أو الصيدلة، وحفر اسمه بين الأطباء الناجحين والمتميزين، مقدمًا روشتة نصائح للطلاب المقبلين على مرحلة الشهادة الإعدادية، للتفوق والحصول على أعلى الدرجات، والتي تتلخص في مذاكرة الدروس أولًا بأول، والاجتهاد والمثابرة دون قلق أو خوف".

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتمد، أمس الخميس، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسى 2023 / 2024 (الدور الأول للفصل الدراسى الثانى).

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 87.05%، إذ بلغ إجمالى المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة، وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبًا وطالبة، حصل 721 طالبًا وطالبة منهم على الدرجات النهائية فى الامتحانات.