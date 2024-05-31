شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تمنح جائزة التميز في الطب للدكتور مجدي عبد الحميد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - منحت جامعة القاهرة جائزة التميز فى مجال الطب للدكتور مجدي عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم القلب بالقصر العيني لحصوله على جائزة التميز فى مجال العلوم الطبية _ جامعة القاهرة، والتى تعتبر واحدة من أكثر الجوائز تميزا.
وتمنح هذه الجائزة لنخبة من علماء الجامعة ، وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة قد أعلن نتائج جوائز جامعة القاهرة لعام 2023.
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