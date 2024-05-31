جامعة القاهرة تمنح جائزة التميز في الطب للدكتور مجدي عبد الحميد

وتمنح هذه الجائزة لنخبة من علماء الجامعة ، وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة قد أعلن نتائج جوائز جامعة القاهرة لعام 2023.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012