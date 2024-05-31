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جامعة القاهرة تمنح جائزة التميز في الطب للدكتور مجدي عبد الحميد

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القاهرة - سامية سيد - منحت جامعة القاهرة جائزة التميز فى مجال الطب  للدكتور مجدي عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم القلب بالقصر العيني لحصوله على جائزة التميز فى مجال العلوم الطبية _ جامعة القاهرة، والتى تعتبر واحدة من أكثر الجوائز تميزا.

وتمنح هذه الجائزة  لنخبة من علماء الجامعة ، وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة قد أعلن نتائج جوائز جامعة القاهرة لعام 2023.


 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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