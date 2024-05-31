شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس قداس عيد دخول العائلة المقدسة مصر فى المطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاع تليفزيون الخليج 365 فيديو بث مباشر من قداس كنيسة العائلة المقدسة فى المطرية بجوار موقع شجرة مريم حيث ترأس الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك القداس.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر غدا السبت الموافق الأول من شهر يونيو المقبل، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذى كان يريد قتل السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى يوسف النجار خطيب السيدة مريم العذراء فى المنام، وقال له قم وخذ الصبى وأمه وأذهب بهم إلى مصر لأن هيرودس يريد قتله.

وأثناء هروب السيدة مريم العذراء ويوسف النجار والسيد المسيح فى رحلة إلى مصر اتخذوا 20 مسارا، حيث بدأت الرحلة من فلسطين، إلى مصر عن طريق الهضاب والصحارى، وليس عبر إحدى الطرق المتعارف عليها – 3 طرق حينها - ووصلوا إلى حدود مصر فى محطتهم الأولى‪.‬‬



جانب من الصلاة



عيد دخول العائلة المقدسة مصر



قداس عيد دخول العائلة المقدسة مصر



الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك



جانب من الأقباط بالقداس



عظة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك



عظة بطريرك الأقباط الكاثوليك بالقداس



علم مصر بجوار مجسم العذراء مريم بكنيسة العائلة المقدسة



قداس عيد دخول العائلة المقدسة مصر



كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية