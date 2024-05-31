شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تعلن عن وظائف بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن وجود فرص عمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث يتاح التقديم من 1 حتى 10 يونيو 2024 وفق الشروط التالية:

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 55 عاما بأكتوبر 2024

- يتاح التقديم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والادارات والمديريات التعليمية المحددة لكل مدرسة

- يتاح التقديم لوظائف معلمى المواد الثقافية من معلمى التعليم العام والفنى.

- يتاح التقديم للوظائف المتخصصة الفنية لمعلمى التعليم الفنى فقط.

- سيتم التعامل مع الناجحين فى الإختبارات بنظام الندب او المأمورية من جهة العمل إلى المدرسة التى تم التقديم

للالتحاق بها.

- فى حالة الإشارة إلى شهادات علمية أو شهادات خبرة يجب التأكد مـن اعتماد هذه الأوراق من جهاتها الرسمية،

ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية والاستبعاد نهائياً بدون الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى.

وحددت الوزارة الشروط العامة كالتالى:

- بالنسبة لمنصب المدير الأكاديمي: لا بد أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال مناسب فى التربية أو الإدارة ويفضل الحاصل على ماجستير، ولا بد أن تكون له قاعدة معرفية قوية حول نظام التعليم الفنى ولوائحه، ويفضل ألا تقل الخبرة فى مجال التعليم الفنى عن ثلاث سنوات، ولا بد للمتقدم من إجادة استخدام الحاسب الآلى والإنترنت، بالاضافة إلى ضرورة إجادة مهارات العمل الجماعى، وإجادة مهارات التواصل، وإجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات، وأن يكون المتقدم قد سبق له العمل كمدير مدرسة.

- أما عن باقى المناصب المتاحة فى وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية ويفضل فى من لديه خبرة فى المجال المتقدم له، أن يكون حاصل على مؤهل عال مناسب، إلى جانب إجادة استخدام الحاسب الآلى والإنترنت، وإجادة مهارة العمل الجماعى، وإجادة مهارات التواصل، وإجادة مهارات عرض وتقديم المعلومات.