شكرا لقرائتكم خبر عن دخول المسيح مصر.. عظة بطريرك الأقباط الكاثوليك بكنيسة المطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط قداس عشية عيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر، حيث تحتفل به الكنائس غدا السبت الموافق الأول من يونيو.

وقال بطريرك الأقباط الكاثوليك خلال عظته بالقداس أن دخول المسيح والعذراء مريم ويوسف النجار أرض مصر يذكرنا دائما بمفهوم العائلة وأننا جميعا أخوة ومتحابين، موضحا أن من أهم الدروس أيضا هو مواجهة التحديات والصعوبات والتى بدأت منذ الصغر وهروبهم إلى مصر بسبب اضطهاد هيرودس وبعد أن جاء الملاك ليوسف النجار خطيب العذراء مريم وقتها وقال له قم وخذ الصبى وأمه وأذهب بهم لمصر لأن هيرودس مزمع قتل الصبى.

وأثناء هروب السيدة مريم العذراء ويوسف النجار والسيد المسيح فى رحلة إلى مصر اتخذوا 20 مسارا، حيث بدأت الرحلة من فلسطين، إلى مصر عن طريق الهضاب والصحارى، وليس عبر إحدى الطرق المتعارف عليها – 3 طرق حينها - ووصلوا إلى حدود مصر فى محطتهم الأولى‪.‬‬



الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك



جانب من الأقباط بالقداس



عظة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك



عظة بطريرك الأقباط الكاثوليك بالقداس



علم مصر بجوار مجسم العذراء مريم بكنيسة العائلة المقدسة



قداس عيد دخول العائلة المقدسة مصر



كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية