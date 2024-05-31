شكرا لقرائتكم خبر عن "حجية السنة النبوية" ندوة تثقيفية بنادى النيابة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت بنادى مستشارى النيابة الإدارية تحت رعاية المستشار عبد الرؤوف موسى رئيس مجلس إدارة النادى، الندوة التثقيفية الدينية "حجية السنة النبوية". حاضر فى الندوة الدكتور أسامة الأزهرى - مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية بحضور كل من المستشار عبدالناصر خطاب، والمستشار عبدالحليم محمود، والمستشار أحمد عبد اللطيف، أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية. بدأت الندوة بآيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ الدكتور أحمد نعينع وقام بتقديمهما الإعلامى الدكتور وليد الحسينى . وتناولت الندوة الدفاع عن السُنة النبوية المطهرة وفضل اتباعها رداً على الأكاذيب والافتراءات التى تتردد فى الآونة الأخيرة. تأتى الندوة فى إطار خطة اللجنة العلمية والثقافية الهادفة إلى رفع معدلات الوعى التثقيفى للسادة قضاة النيابة الإدارية و أسرهم.

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