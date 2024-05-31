شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية المفتوحة بمصر تشارك في التصنيف الدولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الجامعة العربية المفتوحة في إطار منظومة التطوير الممنهج لأنشطة الجامعة العربية المفتوحة بمصر، والتي تهدف في مجملها إلى إظهار صورتها المتميزة لما تقوم به الجامعة من تطوير شامل يهدف إلى إظهار دور الجامعة كمؤسسة رائدة في مجال التعليم الجامعي وتشجيعًا للطلبة على الالتحاق بالجامعة، فقد شاركت الجامعة في السباق الدولي

Round University Ranking 2024

والذي تشارك فيه جامعات مرموقة من جميع أنحاء العالم، بهدف قياس جودة أنشطتها العلمية والبحثية وقدراتها المالية ومواردها المادية المتطورة المواكبة للعصر، وما تقدمه من خدمات عديدة للمجتمع المحلي والدولي معًا.

جدير بالذكر أن عملية جمع المعلومات والأنشطة التعليمية والعلمية والثقافية، وغير ذلك من الأمور المالية والإدارية، وكذلك مدي مساهمتها في خدمة المجتمع المحلي، تتطلب بذل مجهود كبير من قِبل العاملين بالجامعة، ولكن هذا الجهد تكلل بالنجاح عند تحقيق الجامعة العربية المفتوحة بمصر مركزاً متميزاً على الصعيد العالمي، حيث جاءت في التصنيف العالمي رقم (1022) ، واحتلت المركز السادس على مستوى جامعات مصر الخاصة والمركز السابع عشر على مستوى جمهورية مصر العربية من واقع 68 جامعة مصرية تشمل الحكومية والخاصة والأهلية. وجاء ترتيب الجامعة رقم 47 على مستوى جامعات الوطن العربي. وهذه المراتب تٌعد متميزة للغاية حيث أنها المرة الأولى للجامعة التي تشارك فيها في تصنيف دولي. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص الجامعة على تحقيق أعلى جودة من التعليم والبحث العلمي، وريادة مستقبلية في التصنيف العالمي للجامعات

وأوضحت الجامعية العربية المفتوحة بمصر أن هذا التصنيف ساهم في إبراز دور الجامعة العربية المفتوحة بمصر عالميًا، حيث إنه تم إدراج اسمها بين أشهر الجامعات العريقة مثل هارفارد، كمبريدج، أكسفورد وغيرهم، و عليه كانت مشاركة الجامعة العربية بمصر في هذا السباق العلمي العالمي بمثابة إضافة إلى إنجازات الجامعة المتنوعة وتوسعاتها المتعددة في الآونة الأخيرة فتزداد الفرص التعليمية والبحثية للعاملين والطلبة، وترتقي الجامعة بتصنيفها وتحرص دوماً على التقدم والريادة في مجال التعليم الجامعي.