شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يكشف مراحل وقف إطلاق النار في غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، مراحل وقف إطلاق النار في غزة وانسحاب إسرائيل من القطاع بوساطة مصرية قطرية أمريكية، قائلا: "إسرائيل تقدم مقترحا جديدا من أجل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، مضيفا أن المرحلة الأولى مدتها ستة أسابيع تشمل وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الإسرائيلية من غزة، واستبدال السجناء من إسرائيل وخروج الرهائن من غزة، وعودة الفلسطينيين إلى غزة".

وأضاف خلال كلمته حول الشرق الأوسط نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه سيكون هناك مرور 600 شاحنة دائمة ترسل وضمان عمل كافة الملاجئ، ويتم ذلك فورا على مدار ست أسابيع، وكذلك سيكون هناك تفاوض على وقف إطلاق نار دائم في المرحلة الثانية لا بد من ضمان من حماية والمفاوضات لن تأخذ ستة أسابيع، بوساطة من مصر وقطر وأمريكا تضمن كل الاتفاقات بين الطرفين الإسرائيليين وحماس".

وتابع أن المرحلة الثانية إطلاق سراح الرهائن الباقيين طالما وافقت حماس بتعهدات ستستمر وقف إطلاق النار، والمرحلة الثالثة سيتم إعمار غزة وبقية القتلى تعود إلى إسرائيل".

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.