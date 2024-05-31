الحج وتكفير كبائر الذنوب وحكم تحويل النية في الصلاة.. ننشر أبرز الفتاوى في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

شهد الأسبوع الماضي العديد من الفتاوى الدينية، ومن أبرزها علاقة الحج بتكفير الذنوب والكبائر بالإضافة إلى حكم تحويل النية من فرض لآخر.

وينشر الخليج 365 أبرز الفتاوى التي شهدها الأسبوع الماضي والتي جاءت كالتالي:-

الإفتاء توضح حكم تحويل النية في الصلاة من الفرض إلى النفل أو العكس

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم تحويل النية في الصلاة من الفرض إلى النفل أو العكس، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه لا يجوز تحويل النية من فرض لآخر، ولا من نفل لفرض، ويجوز من فرض لنفل، ومن نفل لآخر.

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هل الحج يكفر كبائر الذنوب؟.. عالم سعودي يجيب (فيديو)

هل الحج يكفر الكبائر؟.. سؤال تلقاه الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء السعودية، وأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الملك عبدالعزيز، موضحا علاقة الحج بتكفير الذنوب والكبائر.

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تزوجت بأكثر من شخص فمع من منهم أكون في الجنة؟.. عالم أزهري يجيب

مع من تكون الزوجة في الجنة.. مسألة ناقشها العالم الأزهري الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من سيدة تقول في رسالتها: تزوجت بأكثر من شخص فمع من منهم أكون في الجنة؟. اضغط للتفاصيل

المفتي: غياب المقوِّمات العلمية عن المتصدِّر للإفتاء يُنتج آراء وفتاوى مشوَّهة

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه لا أحد يملك وحدَه احتكار التحدث باسم الدين، ولكن ينبغي لمَن يريد التصدُّر للعِلم والإفتاء أن يملك المقومات العلمية المطلوبة لهذه المهمة العظيمة الشأن، والتي من أهمها الفهم الصحيح للنصِّ الشرعيِّ وللقواعد التي صار عليها العلماء.

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بالفيديو.. أمينة الفتوى: المطلقة تستأذن طليقها قبل السفر للحج فى هذه الحالة

أجابت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: "كانت تجهز هى وزوجها للحج، لكنه مات فجأة هل يجوز للمرأة في فترة العدة الذهاب للأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج؟.

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لو لقيت فلوس في الشارع تعمل إيه؟.. أمين الفتوى يُجيب -(فيديو)

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة حول: "زوجى لقى فى الشارع العمومى، سلك نحاس كهرباء، بعته وتصدقت بثمنه هل على ذنب فى اللى عملته؟".

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هل يجوز تعجيل الولادة من أجل السفر؟.. أمينة الفتوى تجيب

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، علي سؤال سيدة حول: "إنها حامل وتريد تعجيل الولادة يعنى ينزل الطفل قبل ميعاده، لكى تتمكن من أداء الحج، فهل يجوز تعجيل الولادة؟".

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"ليه تزنقي نفسك؟".. نصيحة أمين الفتوى لفتاة تدعو للزواج بشخص محدد

هل الدعاء بأن أتزوج شخص معين لا تربطني به علاقة، حرام؟".. سؤال من فتاة ورد إلى الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليرد ناصحا الفتاة بطريقة أفضل للدعاء إلى الله.

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أمين الفتوى يوضح حكم طواف القدوم وهل تشترط الطهارة لصحة الطواف

قبل أيام من بدء موسم الحج 2024، أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم طواف القدوم عند المجيء إلى مكة المكرمة، وكيف يكون شرط الطهارة في الطواف.

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ما حكم الصلاة في الروضة الشريفة في أوقات الكراهة؟.. تعرف على رد الإفتاء

ما حكم الصلاة في الروضة الشريفة في أوقات الكراهة التي نص عليها الشرع؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجاب عنه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ليوضح الرأي الشرعي في تلك المسألة.

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