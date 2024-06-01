شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: إسرائيل عرضت مقترحًا شاملًا وجديدًا بشأن صفقة تبادل الأسرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل عرضت مقترحا شاملا وجديدا بشأن صفقة التبادل، مضيفا أنه يجب إنهاء الحرب فى قطاع غزة وإدخال المساعدات الإسانية بشكل آمن وفعال، مضيفا اننا نركز على هدنة ونهاية للحرب في غزة

وأضاف خلال كلمته حول الشرق الأوسط نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن المرحلة الأولى للاتفاق على مدار 6 أسابيع تشمل وقف إطلاق نار كامل في قطاع غزة، مضيفا ان مقترح إسرائيل يشمل هدنة ووقف النار والانسحاب من المناطق المأهولة بالمدنيين.

وتابع أن المرحلة الأولى للاتفاق تشمل عودة الفلسطينيين والمدنيين في غزة إلى منازلهم، مؤكدا ان المرحلة الثانية تبدأ بإطلاق سراح المحتجزين المتبقين وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، والمرحلة الثالثة من المقترح الإسرائيلي تشمل خطة إعادة إعمار لغزة.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

