شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: ندعم خطة بايدن لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الحرب في قطاع غزة يجب أن تنتهي الآن، وندعم خطة بايدن لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وأضاف خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن خطة بايدن يمكن أن تؤول إلى وقف دائم للقتال، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

