شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المخابز لـ"كل الزوايا": سعر ووزن الرغيف السياحي ثابتان بدون أي تعديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سعر الخبز السياحي ثابت كما هو بدون أي تعديل، ووزنه 80 جراما بـ150 قرشا، متابعا: "لا يوجد أي تعديل فيما يخص الخبز السياحي وهناك رقابة عليه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "كل الزوايا"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على قناة أون: "يتم متابعة المخابز للتأكيد من وزن الخبز.. وهناك 7 جهات رقابية على الخبز بداية من وزارة التموين والرقابة وهناك على المستوي المحلي وهناك مباحث التموين وفيه الرقابة من الأحياء والمدن وهناك أكثر من جهة تراقب المخابز والأسعار والوزن".

وتابع عبد الله غراب: "غدا يبدأ تحرك سعر الخبز المدعوم من 5 قروش إلى 20 قرشا.. والخبز مدعوم بعد قرار الزيادة وتكلفة رغيف الخبز 120 قرشا وأصبح 105 قروش بعد قرار الزيادة.. وعدد الأرغفة فى البطاقة كما هو بدون أي تعديل".