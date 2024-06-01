شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" بالإسماعيلية وقنا تحذران من تداول أو تناول سمكة الأرنب السامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت مديرية الصحة والسكان في محافظة الإسماعيلية، المواطنين، من تداول أو بيع سمكة تُعرف باسم سمكة الأرنب أو القُراض أو النفيخة، والتي انتشرت في الأسواق، وتؤدى إلى الوفاة، وليس لسمها مصل للشفاء، وتعرف بالسمكة الأشد فتكًا في العالم.

وأوضحت "صحة الإسماعيلية" أن سمكة الأرنب تتميز بجلدها الرمادى، وتُعرف باسم القُراض بسبب أسنانها الحادة المدببة، وتعرف أيضَا بـ «الأرنب أو النفيخة» لأنها تنتفخ عندما تشعر بالخوف، وتتمثل خطورتها فى إحتوائها على غدد سامة تحت الجلد والأحشاء والكبد واللحم والنخاع.

ولفتت "صحة الإسماعيلية" إلى أنه بالإشارة إلى قرار الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية رقم 297 لسنة 1991 يُحظَر صيد وحِيازة وتَداول وبيع أسماك القراض فى منطقتى خليج السويس والبحر الأحمر.

وتؤكد إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية أنه عند تناول سمكة القراض تبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال 20 دقيقة إلى ساعة، وقد تتأخر ظهور الأعراض إلى يومين وقد يسبب سمها في الوفاة خلال 6 إلى 8 ساعات، وأن السم الموجود في سمكة القراض هو سم «تيترودوتوكسي»، وليس له مصل للشفاء حتى الآن، وتتواجد سمكة القراض في البحر الأحمر والمحيطات ووصلت إلى البحر المتوسط عبر قناة السويس، وتعيش في قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك وأنواع من الطحالب السامة.

كما حذر المركز الإعلامي لمديرية الشؤون الصحية بقنا، المواطنين من تناول أو بيع سمك الأرنب أو "النفيخة أو القُراض" السامة والتي تعد من الأسماك الأكثر سُمية في العالم وتسبب الوفاة عقب تناولها بساعات.

وأوضحت مديرية الصحة، أن ذلك النوع من الأسماك يتميز بالجلد الرمادي اللامع وأسنانها الحادة المدببة المنتفخة وهي تحتوي على غدد سامة تحت الجلد واللحم والكبد والأحشاء، وأعراض التسمم لهذا النوع من الأسماك تظهر من خلال ضيق في التنفس غثيان، قيء، إسهال، هبوط في ضربات القلب وشلل في العضلات.

وأوضح الدكتور محمد يحيى بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن السم الموجود في سمكة الأرنب هو سم من نوع "تيترودوتوكسي" والذي يُعد من أخطر السموم على الإنسان وليس له أي أمصال مضاده حتى الآن.

ووجه بدران فرق إدارة الأغذية بالمديرية وجميع الإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومحلات بيع الأغذية ومحلات الأسماك لضمان التأكد من عدم تداول ذلك النوع من الأسماك.