شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مكان سلم العذراء مريم والمسيح خلال رحلة العائلة المقدسة إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيستان الأرثوذكسية والكاثوليكية بعيد دخول العائلة المقدسة أرض مصر اليوم السبت الأول من شهر يونيو، حيث بدأت رحلة مسار العائلة المقدسة فى الهروب من بيت لحم فى فلسطين بسبب اضطهاد هيرودس الذى كان يريد قتل السيد المسيح، فيما جاء الملاك إلى يوسف النجار خطيب السيدة مريم العذراء فى المنام، وقال له قم وخذ الصبى وأمه واذهب بهما إلى مصر لأن هيرودس مزعم قتله.

سلم السيد المسيح والعذراء مريم بالمعادى

ومن أبرز المسارات الفارقة فى قصة هروب العائلة المقدسة من فلسطين إلى مصر منطقة المعادى فى القاهرة، حيث وصلت إلى منطقة المعادى للسفر إلى الصعيد عبر النيل، وسميت المعادي، لأن العائلة المقدسة "عدت" أي عبرت منها، حيث عبرت من خلال السلم الموجود حاليا بدير العذراء مريم في المعادى إلى محافظة المنيا عبر مركب فى نهر النيل.

مدينة سخا

وفى مدينة "سخا" بمحافظة كفر الشيخ، أوقفت العذراء مريم ابنها الحبيب، على قاعدة عمود، فغاصت مشطا قدميه فى الحجر وانطبعت قدميه، ثم تفجر نبع ماء وسمى هذا المكان "كعب يسوع"، وأصبح الناس يأتون من كل مكان ويضعون فى مكان القدم زيتا ويحملونه إلى بلادهم وينتفعون ببركة هذا الزيت فى الشفاء وأغراض أخرى‪.‬‬‬‬