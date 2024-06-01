شكرا لقرائتكم خبر عن فتح فروع بنك ناصر اليوم لصرف معاشات يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح بنك ناصر الاجتماعى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك اليوم السبت، فروعة لصرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو 2024، حيث يتم فتح كافة فروع البنك المنتشرة على مستوى الجمهورية، والتى يبلغ عددها 102 فرع بشكل استثنائى اليوم و ذلك انطلاقاً من حرص البنك الدائم على مراعاة احتياجات أصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

كما تتيح الوزارة الصرف أيضا فى أكثر من منفذ لصرف المعاشات، من بينها الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلي"ATM"، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو البنوك الأخرى، وجميع منافذ فورى.