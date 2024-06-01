شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. السكة الحديد تشغل قطارات المصيف من القاهرة لمطروح.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ اليوم السبت، هيئة السكة الحديد تشغيل قطارات نوم وقطارات أولى وثانية وثالثة مكيفة ما بين القاهرة / مرسى مطروح والعكس، وذلك تزامنا مع بدء فصل الصيف ولتوفير خدمة للمصطافين تسهل تنقلاتهم خلال فصل الصيف.

وبيانهم كالتالى:

- تشغيل قطار 939/940 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 5:50 صباحاً يصل مرسى مطروح الساعة 01:40 مساءً .

- تشغيل قطار 1933/1934 ثالثة مكيفة القاهرة / مرسى مطروح يومياً حيث يقوم من القاهرة الساعة 11:15 مساءً يصل مرسى مطروح الساعة 07:00 صباحاً .

- تشغيل قطار 943/942 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة يومياً حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:00 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:00 صباحاً .

وبداية من يوم 2/6/2024، سيتم تشغيل قطار 1935/1936 ثالثة مكيفة مرسى مطروح / القاهرة يومياً حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 03:10 مساءً يصل القاهرة الساعة 10:25 مساءً .

وبداية من يوم 15/6/2024، سيتم تشغيل قطار 773/772 نوم القاهرة / مرسى مطروح يشتغل أيام ( السبت / الإثنين / الأربعاء ) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحاً .

واعتبارا من يوم 16/6/2024:

سيتم تشغيل قطار 775/774 نوم مرسى مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الأحد / الثلاثاء / الخميس ) حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً.

- تشغيل قطار 773/772 مكيف ( أسباني) القاهرة / مرسى مطروح يشتغل أيام (الأحد / الثلاثاء / الخميس) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:05 مساءً يصل مرسى مطروح الساعة 05:35 صباحاً

واعتبارا من يوم 17/6/2024:

- تشغيل قطار 775/774 مكيف (أسباني) مرسى مطروح / القاهرة يشتغل أيام ( الإثنين / الأربعاء / الجمعة ) حيث يقوم من مرسى مطروح الساعة 10:30 مساءً يصل القاهرة الساعة 05:35 صباحاً .