شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات مراكز التكنولوجيا.. الأوراق المطلوبة لتعديل رخصة محل تجارى بإضافة شريك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جهود كبيرة تبذلها جميع المراكز التكنولوجية على مستوى محافظة الجيزة، وعددها 20 مركزًا، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية في أسرع وقت ممكن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يتضمن دليل خدمات المراكز التكنولوجية ضمن خدماته المقدمة لأصحاب المحال التجارية، وأبرزها استخراج وتجديد كافة رخص المحلات والإشغالات والإعلانات، الأوراق والمستندات المطلوبة لتعديل رخصة محل بإضافة شريك، نوضحها في السطور التالية:

-صورة عقد شركة موثق بالتعديل المطلوب.

-صورة للبطاقة الضريبية متضمنة ما تم من تعديل في الشركاء، والأصل للاطلاع.

-صورة المستند الذي يفيد باشتراك الشركاء الجدد في التأمينات (خطاب – شهادة – إيصال).

-أصل رخصة المحل.

-صورة بطاقة الرقم القومي للشركاء الجدد، والأصل للاطلاع.

-توكيل رسمي في حالة الوكالة.

يُذكر أن المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، تقع في كلًا من (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجى الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية لدعم الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات والمصانع.