شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الخط الثالث للمترو يقلل زمن التقاطر فى ساعات الذروة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الخط الثالث للمترو، اليوم السبت ، تقليل زمن التقاطر داخل المحطات، حيث أوضحت الشركة المشغلة للخط الثالث للمترو ، أن يكون زمن التقاطر كل 4.5 دقائق بدلا من 5.5 من محطة عدلي منصور إلى اتجاه محطة الكيت كات خلال ساعات الذورة، و9 دقائق بدلا من 11 دقائق من محطة الكيت كات إلى إتجاه محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج خلال ساعات الذورة.

وتم تحديد ساعات الذروة من محطة عدلي منصور إلى إتجاه محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج من الساعة 6 إلى الساعة 10 صباحًا ومن الساعة 1.00 إلى الساعة 6.00 مساءً وساعات الذروة من محطة جامعة القاهرة أو محطة محور روض الفرج إلى اتجاه محطة عدلي منصور من 7 إلى 11 صباحًا ومن 2 إلى 7 مساءً.

ويبدأ تنفيذ هذا القرار من اليوم السبت، وحتى بداية أجازه عيد الأضحي المبارك، في ضوء تقديم أفضل الخدمات الممكنة للركاب.