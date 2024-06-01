شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف لمنزلك لأول مرة.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر
أولًا: المستندات المطلوبة
-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.
-موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.
-سند الحيازة أو الملكية.
-إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد).
-التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي.
-الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.
-الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن).
-بطاقة الرقم القومي للعميل.
-إيصال مياه من أقرب جار.
-إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.
-أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.
ثانيًا: الإجراءات
-قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.
-قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.
-إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة.
-إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.
-قيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدا أو بالتقسيط).
-قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.
-قيام الفنى المختص بصرف المهمات من المخازن.
-تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.
-توقيع العميل للعقد.
-الانتهاء من تقديم الخدمة.
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