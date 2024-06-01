شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات توصيل مياه الشرب والصرف لمنزلك لأول مرة.. اعرف المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل كثيرون عن المستندات المطلوبة وإجراءات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للمباني السكنية الصادر لها موافقة من الحي المختص في محافظة الجيزة، حيث حددت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الإجراءات التي يجب أن يتبعها المواطن لتوصيل خدمة مياه الشرب والصرف الصحي (بعداد رئيسي) أول مرة (نشاط منزلي)، وذلك على النحو التالي:

أولًا: المستندات المطلوبة

-طلب الخدمة من العميل أو المنتفع.

-موافقة الجهة الإدارية المختصة على التوصيل.

-سند الحيازة أو الملكية.

-إيصال كهرباء حديث لمحل الاشتراك (إن وجد).

-التليفون الأرضي والمحمول للعميل والبريد الالكتروني الشخصي.

-الرسومات الهندسية ورسم كروكي للمكان.

-الرخصة (صورة الرخصة للمبنى في المدن وفي الريف إن أمكن).

-بطاقة الرقم القومي للعميل.

-إيصال مياه من أقرب جار.

-إفادة من إدارة الصرف بالتوصيل.

-أي مستند آخر ترى الشركة طلبة ويكون ضروريًا لصحة وسلامة عملية التوصيل.

ثانيًا: الإجراءات

-قيام العميل باستيفاء طلب الخدمة.

-قيام العميل بسداد قيمة المعاينة والملف.

-إجراء فني الشبكة المعاينة على الطبيعة.

-إعداد المقايسة التقديرية وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

-قيام العميل بسداد قيمة المقايسة (نقدا أو بالتقسيط).

-قيام العميل باستخراج التصاريح اللازمة للحفر.

-قيام الفنى المختص بصرف المهمات من المخازن.

-تنفيذ الفنيين للمقايسة وإعداد المقايسة الختامية.

-توقيع العميل للعقد.

-الانتهاء من تقديم الخدمة.