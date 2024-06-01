شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تشغل اليوم قطارات المصيف من القاهرة للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشغل هيئة السكة الحديد قطارات ثالثة مكيفة من القاهرة للإسكندرية يوميا، بداية من اليوم السبت.

وفى النقاط التالية مواعيد القطارات:

* تشغيل قطار 1131 ثالثة مكيفة القاهرة / الإسكندرية يومياً من القاهرة 07:00 صباحا يصل الإسكندرية 09:55 صباحا.

ـ تشغيل قطار 119 تهوية ديناميكية من القاهرة للإسكندرية من 5:00 صباحا ويصل الإسكندرية 9:45 صباحا.

ـ تشغيل قطار رقم 7 تهوية من القاهرة للإسكندرية من 6:20 صباحا ويصل الإسكندرية 10:15 صباحا.

ـ تشغيل قطار 32 تهوية ديناميكية من الإسكندرية للقاهرة من 6:20 م ويصل القاهرة 10:35 مساء.

-تشغيل قطار 1130 ثالثة مكيفة الإسكندرية / القاهرة يومياً، يقوم من الإسكندرية 07:30 مساء يصل القاهرة 10:15 مساء.