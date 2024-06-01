الزراعة تكشف طرق القضاء على دودة القطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أصدر قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي نشرة بأهم التوصيات الواجب على مزارعي القطن مراعاتها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة والتي تكثر فيها دودة القطن التي تتلف النبات وتتسبب في خسارة المحصول.

ويستعرض الخليج 365 التوصيات التي أصدرتها وزارة الزراعة لمزارعي القطن بهدف اتباعها وحماية نباتهم والتي جاءت على النحو الآتي:

طرق المكافحة:

المكافحة الزراعية:

إزالة الحشائش لمنع وضع البيض عليها.

استخدام المصائد الضوئية لجذب الفراشات .

استخدام المصائد الفرمونية لجذب ذكور الفراش.

جمع اللطع قبل الفقس وقبل انتشارها بالحقل.

المكافحة الكيميائية:

الرش بعد الرى وتحمل التربة السير عليها وترش النباتات من أعلى ومن أسفل.

كويك90%SP بمعدل 300جم/فدان.

ريلدان 50%EC بمعدل1 لتر للفدان .

بروكليم 5%SG بمعدل60جم/فدان.

تريسر 25%SC بمعدل50سم3/100لترماء.

لانيت 90%SP بمعدل300جم/فدان.

ماتش 5%EC بمعدل160سم3/100لترماء.

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