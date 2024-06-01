نصائح مهمة من الزراعة لحماية الطيور من ارتفاع درجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أصدرت وزارة الزراعة نشرة بأهم النصائح التي يجب على مربي الطيور مراعاتها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة حتى لا تتعرض للنفور.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور الآتية النصائح التي حددتها وزارة الزراعة عبر نشرتها والتي جاءت على النحو الآتي:

1- الحذر من زيادة نسبة الرطوبة داخل العنابر أو الحظائر، من خلال عدم الإسراف فى استخدام المياه داخل العنابر فى الأجواء الحارة سواء رش الأرضيات أو الحوائط أوالغسيل، لأن ذلك يُزيد من الإجهاد الحراري على الحيوان أو الطيور، كنتيجة لتشبع جو العنبر ببخار الماء.

2- للحد من نهجان الحيوان أو الطائر يتم إضافة نصف جم من بيكربونات الصوديوم “كربوناتو” إلى كل لتر ماء شرب ليعادل من حموضة الدم ويساعد من سيولته، ومنع اللزوجة، كذلك إضافة ربع قرص أسبرين إلى كل لتر من ماء الشرب، أو إضافة فيتامين (ج) إلى مياه الشرب بالجرعات المقررة، لطرد الشوارد من الدم ونواتج التمثيل الغذائى الضارة، والتى تزيد في الأجواء الحارة.

3- تجنب تقديم الأعلاف والعلائق المركزة خلال ساعات النهار الحارة للحد من زيادة الإجهادات الحرارية على الجسم.

4- في حال استخدام وسائل تبريد يجب أن تكون مرتفعة، وعلى وضع أعلى من مستوى الحيوان أوالطائر، لضمان استفادته منه، محذرة من تشغيل الشفاطات خلال ساعات النهار الحارة، لعدم تجديد الهواء بآخر ساخن من البيئة الخارجية.

5- توفير المياه النظيفة للشرب وزيادة عدد السقايات فى القطعان الأرضية لمواجهة الطلب المتزايد على ماء الشرب.

6- تجنب الإفراط فى التعامل أو الإمساك بالحيوان أو الطائر قدر المستطاع خلال ساعات النهار الحارة، مع تقليل شدة الإضاءة لأقل ما يمكن للحد من نشاط الطيور.

7- عدم إجراء التلقيحات طبيعة كانت أو اصطناعية خلال ساعات النهار الحارة، وتأخيرها إلي ما بعد انكسار الموجة الحارة بعدة ساعات، و تطبيق ضوابط الأمن والأمان الحيوى، وضبط جرعات الأدوية والإضافات.

8- في حال نقل الطيور والحيوانات، يجب أن يتم ذلك ليلاً، وعدم تحميل أعداد كبيرة من الطيور في الإقفاص، أو الحيوانات فى المركبات، ويمنع توقف المركبات المحملة خلال النقل

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