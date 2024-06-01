أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت وحتى الخميس 6 يونيو.

وتوقعت الأرصاد أن تشهد حالة الطقس اليوم أجواء شديد الحرارة على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل ليلا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبخصوص حركة الملاحة المتوقعة غدا وأشار البيان إلى توقعات إضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة وسرعة الرياح 60:40 كم|س وارتفاع الأمواج 3:2 متر .

وأوضح البيان إلى أنه من المتوقع ان تشهد البلاد بداية من الأحد 2 يونيو وحتى الخميس 6 يونيو نشاطًا لحركة الرياح على معظم الأنحاء.

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