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شكرا لقرائتكم خبر عن 86% من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط عصابات ترويج خطوط هواتف المحمول مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد تكثيف حملات ضبط عصابات ترويج خطوط هواتف المحمول مجهولة المصدر؟". أيد غالبية القراء تكثيف حملات ضبط عصابات ترويج خطوط هواتف المحمول مجهولة المصدر.
وأيد 86% من تكثيف حملات ضبط عصابات ترويج خطوط هواتف المحمول مجهولة المصدر، بينما عارض 14% من القراء موضوع الاستطلاع.
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