86% من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط عصابات ترويج خطوط هواتف المحمول مجهولة المصدر

وأيد 86% من تكثيف حملات ضبط عصابات ترويج خطوط هواتف المحمول مجهولة المصدر، بينما عارض 14% من القراء موضوع الاستطلاع.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012