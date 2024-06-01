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86% من القراء يؤيدون تكثيف حملات ضبط عصابات ترويج خطوط هواتف المحمول مجهولة المصدر

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد تكثيف حملات ضبط عصابات ترويج خطوط هواتف المحمول مجهولة المصدر؟". أيد غالبية القراء تكثيف حملات ضبط عصابات ترويج خطوط هواتف المحمول مجهولة المصدر.

وأيد 86% من تكثيف حملات ضبط عصابات ترويج خطوط هواتف المحمول مجهولة المصدر، بينما عارض 14% من القراء موضوع الاستطلاع.


 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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