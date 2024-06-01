شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية استخراج رخصة تركيب أو تشغيل مصعد سكنى.. إليك المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح المراكز التكنولوجية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، إمكانية استخراج ترخيص بتركيب أو تشغيل مصعد سكنى، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

-طلب الحصول على رخصة تركيب مصعد

أولًا: المستندات المطلوبة

-عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدًا من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة.

-صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

-ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختيارات الطراز للمكونات.

-نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة وحساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخدات البئر.

-مقايسة تتضمن الأعمال.

-توكيل رسمي مقدم.

-تقرير من مهندس استشاري إنشائي يفيد تحمل المبنى لحمولة المصعد ومشتملاته والحركة الناتجة عنه في حالة تركيب مصعد في مبنى قائم.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة.

-سداد رسم المعاينة.

-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة (برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بالقبول وتحديد الرسوم).

-سداد الرسوم وتلقي رخصة تركيب مصعد.

-طلب الحصول على رخصة تشغيل مصعد

أولًا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي للمالك ومقدم الطلب.

-صورة عقد صيانة مع أحد الشركات المرخص لها بمزاولة المهنة.

-توكيل رسمي من مقدم الطلب في حالة توكيل آخرين بإنهاء الإجراءات.

-وثيقة تأمين على المصعد وعدد ركابه.

-شهادة صلاحية تشغيل مصعد معتمدة من شركة المصاعد طبقًا للكود المصري.

ثانيًا: الخطوات والإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم الأوراق المطلوبة.

-سداد رسم المعاينة.

-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة (برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بالقبول وتحديد الرسوم).

-سداد الرسوم وتلقي رخصة تشغيل مصعد.