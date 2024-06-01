شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية استخراج رخصة تركيب أو تشغيل مصعد سكنى.. إليك المستندات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتيح المراكز التكنولوجية على مستوى الأحياء والمراكز والمدن، ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، إمكانية استخراج ترخيص بتركيب أو تشغيل مصعد سكنى، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية:
-طلب الحصول على رخصة تركيب مصعد
أولًا: المستندات المطلوبة
-عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمدًا من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة.
-صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
-ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختيارات الطراز للمكونات.
-نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة وحساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخدات البئر.
-مقايسة تتضمن الأعمال.
-توكيل رسمي مقدم.
-تقرير من مهندس استشاري إنشائي يفيد تحمل المبنى لحمولة المصعد ومشتملاته والحركة الناتجة عنه في حالة تركيب مصعد في مبنى قائم.
ثانيًا: الخطوات والإجراءات
-ملء النموذج الخاص بالخدمة.
-تقديم المستندات المطلوبة.
-سداد رسم المعاينة.
-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة (برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بالقبول وتحديد الرسوم).
-سداد الرسوم وتلقي رخصة تركيب مصعد.
-طلب الحصول على رخصة تشغيل مصعد
أولًا: المستندات المطلوبة
-صورة بطاقة الرقم القومي للمالك ومقدم الطلب.
-صورة عقد صيانة مع أحد الشركات المرخص لها بمزاولة المهنة.
-توكيل رسمي من مقدم الطلب في حالة توكيل آخرين بإنهاء الإجراءات.
-وثيقة تأمين على المصعد وعدد ركابه.
-شهادة صلاحية تشغيل مصعد معتمدة من شركة المصاعد طبقًا للكود المصري.
ثانيًا: الخطوات والإجراءات
-ملء النموذج الخاص بالخدمة.
-تقديم الأوراق المطلوبة.
-سداد رسم المعاينة.
-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة (برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بالقبول وتحديد الرسوم).
-سداد الرسوم وتلقي رخصة تشغيل مصعد.
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