شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الزراعيين: غدا إجراء تحاليل مجانية للأعضاء للكشف عن سرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة الدكتور سيد خليفة النقيب العام للزراعيين، عن إتاحة الفرصة لأعضاء النقابة وأسرهم، ممن سجلوا على موقع مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي للصحة العامة "100 مليون صحة"، لعمل التحاليل للكشف عن سرطان البروستاتا والقولون مجانا بمقر النقابة العامة بمنطقة رمسيس، خلال يومى الأحد 2 يونيو 2024، ويوم 9 يونيو المقبل، بداية من الساعة 12 ظهرا حتى 3 عصرا.

وأكدت النقابة أن ذلك يأتى فى إطار حرصها على سلامة الأعضاء، وتقديم أفضل الخدمات لهم.

من ناحية أخرى، كانت قد نظمت نقابة المهن الزراعية ونقابة المهن التعليمية بمحافظة الفيوم، بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والدكتور علاء شيلابي نقيب الزراعيين بمحافظة الفيوم وعيسي عثمان نقيب المعلمين بمحافظة الفيوم مؤتمرا للحوار المجتمعي والتوعوي للترويج للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في قطاع الزراعة ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية والتوعوية بمختلف المحافظات للترويج لتنفيذ هذه المشروعات لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إنه تم استعراض قصص النجاح لعدد 4 من الشباب والسيدات بمحافظة الفيوم للمشروعات الصغيرة في مجال تسمين الإنتاج الحيواني وتربية الدواجن، ضمن خطة الدولة لتمكين المرأة كنموذج نجاح في مجال التربية الريفية لتطوير قطاع إنتاج الدواجن في التربية الريفية.