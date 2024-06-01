شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة بجميع الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم السبت ، استمرار الموجة شديدة الحرارة على جميع الأنحاء، ويسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على شمال البلاد ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ومتوقع اليوم أن يشهد نشاط على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، واضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر الأحمر وخليج السويس ، وسرعة الرياح من 40: 60 كم وارتفاع الأمواج من 2: 3 متر .

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت : القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28.